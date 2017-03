Mozione MDP bizzarra perché contro governo Gentiloni, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD riflette sulla mozione contro Luca Lotti presentata da MDP.

"Per il PD vale il principio costituzionale, nessun cittadino è colpevole sino alla condanna definitiva" scrive in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.



"Un principio che vale per tutti - riferisce l'esponente dem -, per il ministro Luca Lotti, per Virginia Raggi, come valeva anche per Vasco Errani."



"E' davvero bizzarro che Mdp presenti una mozione simile a quella del M5S, andando contro il governo Gentiloni, che a parole si vuole sostenere" osserva quindi in conclusione.