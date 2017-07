Morto Enzo Bettiza: lascia un grande vuoto, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del Pd commenta la morte di Enzo Bettiza.

"Enzo Bettiza è stato un Maestro per generazioni di lettori, avide dei suoi reportage da Vienna e da Mosca" spiega in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci, commentando la morte avvenuta oggi a 90 anni del giornalista e scrittore, editorialista e commentatore politico de La Stampa.

"Fu fondatore e condirettore del Giornale di Indro Montanelli- ricorda l'esponente dem - Fu scrittore, senatore del Partito Liberale, poi deputato europeo per il PSI, uomo di cultura a tutto tondo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto".