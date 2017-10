Legge stabilità 2018: conferma bonus 18 anni grande risultato, Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sul bonus 18 anni.

"La stabilizzazione del bonus cultura per i 18enni è un grande risultato" riferisce in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.

"Istituita per la prima volta dal governo di Matteo Renzi - informa infine il parlamentare PD -, la card a disposizione dei giovanissimi è un segnale concreto dell'attenzione dei governi PD per la cultura."