Legge elettorale: quella del PD sarà approvata anche in Senato, dice Marcucci

Andrea Marcucci del PD sulla nuova legge elettorale.

"In Senato la legge elettorale proposta dal PD si fara strada. E' l'unica alternativa praticabile alle sentenze della Consulta o alla palude da Prima Repubblica vagheggiata dal M5S" afferma in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.



"L'obiettivo è avere un nuovo sistema entro l'estate una legge elettorale che tenga insieme governabilità e rappresentatività. Sono certo che i gruppi a Palazzo Madama non si faranno scappare l'ultima possibilità di avere voce in capitolo sul tema" rende noto infine il presidente della Commissione Cultura.