Legge elettorale: parole Grasso su PD non condivisibili, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sull'uscita di Piero Grasso del PD.

"Il presidente Piero Grasso ha la libertà di aderire al gruppo più vicino alle sue inclinazioni politiche ed ha comunque il nostro rispetto. Le sue parole sul PD e sulla legge elettorale non sono però condivisibili" afferma in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.



"La seconda carica dello Stato sa bene che il presidente della Repubblica aveva più volte ammonito il Parlamento a fare una legge elettorale omogenea. Inoltre Grasso sa anche perfettamente che il ricorso al voto segreto avrebbe favorito nuove imboscate, impedendo al Parlamento di intervenire. La verità è che il PD si è assunto l'onere di rafforzare le istituzioni" comunica in conclusione l'esponente dem.