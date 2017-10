Legge elettorale: da M5S solo show in Senato, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sulla legge elettorale.

"Il Rosatellum bis ce la farà anche in Senato. C'è un'ampia maggioranza che è favorevole alla nuova legge elettorale - assicura in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico -, si manifesterà snche a Palazzo Madama."

"La fiducia attiene al governo e dipende dalle condizioni dell'Aula. Il M5S è molto bravo ad organizzare show - precisa in conclusione il parlamentare PD -, e molto meno a confrontarsi sulle leggi."