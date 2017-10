Legge elettorale: M5S ha terrore dei collegi uninominali, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sulla nuova legge elettorale.

"Il M5S urla al colpo di Stato perché ha il terrore dei collegi uninominali. Nei collegi i cittadini votano il candidato per la rappresentatività del territorio e per la competenza - diffonde in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci -, che non sono la materia forte della Casaleggio."

"Con il Rosatellum si allontana la possibilità di larghe intese dopo il voto per questo il sistema proporzionale è il preferito da chi non vuole vincitori nelle urna ma una bella palude" segnala infine.