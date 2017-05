Legge elettorale: Bersani teme scomparsa MDP con Rosatellum, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sulla legge elettorale.

"Pier Luigi Bersani è infastidito dalla capacità di reazione del PD sulla legge elettorale. Mdp ha capito che sulla proposta presentata dai democratici, il piccolo partitino rischia di perdere qualsiasi contatto con chi ha a cuore il futuro del Paese, come Romano Prodi e Giuliano Pisapia" sostiene in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.



"Il cosiddetto Rosatellum è un sistema equilibrato, che garantisce la governabilità. In Senato avremo i voti che servono per approvarlo" assicura in conclusione.