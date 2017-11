Elezioni politiche: Renzi non sarà premier ma capofila PD, dice Marcucci

Andrea Marcucci del PD afferma che Matteo Renzi non sarà il candidato premier perché "la legge elettorale non lo richiede".

"Non esiste una problema legato al candidato premier del centrosinistra" afferma in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.

L'esponente dem comunica inoltre: "La legge elettorale non lo richiede."

"Matteo Renzi sarà il capofila della lista PD - specifica -, legittimato dal voto delle primarie, peraltro unico segretario di partito ad averle fatte."



Diffonde:"Esattamente come avviene con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Luigi Di Maio, candidati solo per le rispettive liste di partito."

"Il premier si vedrà dopo le elezioni - rende noto -, a seconda dei numeri che le diverse forze politiche potranno vantare."

"Ora è il tempo di costruire una coalizione di centrosinistra competitiva e di non perdersi in discussioni fantasiose" evidenzia infine.