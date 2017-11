Elezioni: in coalizione ma senza premier da condividere, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sulla coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni politiche.

"Il Pd lavorerà fino all'ultimo per una coalizione la più larga possibile" assicura in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci.

"Come ha detto Matteo Renzi: senza abiure e senza veti" prosegue il presidente della Commissione Cultura.

"La proposta è rivolta a tutti - rivela quindi -, anche a MDP, Sinistra Italiana e Possibile."



Fa sapere: "Sul tavolo non c'è neppure la questione del candidato premier da condividere."

"È consigliabile fare una bella riflessione - afferma -, prima di prodursi in dichiarazioni di chiusura."

Rende noto in conclusione: "Chi vuole rompere, non troverà alcuna sponda nel PD."