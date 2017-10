Elezioni Austria: PD di Renzi baluardo contro estrema destra, dice Marcucci

Andrea Marcucci del PD commenta le elezioni in Austria.

"Ieri a Vienna i populisti - riflette in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci -, con un'estrema destra in crescita esponenziale, hanno vinto le elezioni."

"E' un avvertimento per l'Italia" prosegue l'esponente dem.

"Come dice il segretario Matteo Renzi - illustra inoltre -, il PD è l'unico baluardo possibile."

"Chi ha l'intenzione di indebolirlo elettoralmente, ci rifletta, farà solo il gioco della destra berlusconiana e del M5S" rende noto in conclusione.