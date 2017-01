Dopo Consulta legge elettorale: no melina in Parlamento, dice Marcucci (PD)

"Ora un sistema elettorale c'è" sottolinea in un comunicato il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci, commentando la sentenza della Consulta sull'Italicum.

"In tempi brevi si verifichi in Parlamento la volontà degli altri partiti di averne uno migliore - comunica dunque il parlamentare PD -, e comunque si vada velocemente al voto."

Espone in conclusione: "La melina è un danno per il Paese."