Decreto obbligo vaccini è prima vittoria Renzi su M5S, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sul decreto per l'obbligo dei vaccini.

"Sulla salute dei bambini non può scherzare nessuno - illustra in una nota il senatore del Partito Democratico Andrea Marcucci -, neppure il M5S con le sue posizioni contro la scienza."

L'esponente dem sottolinea quindi: "Bene il decreto del governo sull'obbligo di vaccinazione fino a 6 anni. È un deciso passo in avanti e una prima vittoria di Matteo Renzi e del PD."