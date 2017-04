Decreti attuativi approvati con mondo della scuola, assicura Marcucci (PD)

Andrea Marcucci del PD sui decreti attuativi della Buona Scuola.

"Una legge completa, che nei prossimi anni cambierà in meglio la scuola" assicura in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico, commentando i decreti attuativi della Buona Scuola.



Sottolinea inoltre: "È una riforma che sottolinea la continuità dei governi Renzi - Gentiloni. Gli 8 decreti attuativi sono stati approvati grazie ad una scrupolosa consultazione del mondo della scuola, messo in pratica dal ministro Valeria Fedeli."