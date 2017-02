Congresso PD al più presto: Renzi è il miglior candidato, dice Marcucci (PD)

Andrea Marcucci riflette sul congresso PD.

"Mi auguro che nel PD si vada a convocare velocemente un congresso, per uscire dalle secche di un confronto troppo polemico e del tutto virtuale. Sono certo che Matteo Renzi sia il candidato più in sintonia con il nostro elettorato" riflette in una nota Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico.



"Il dibattito sulla legge elettorale è surreale. Elezioni o non elezioni - continua in conclusione il parlamentare PD -, il Parlamento deve fare le leggi, non incatenarsi. La legge elettorale è una priorità."