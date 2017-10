Bankitalia: mozione è valutazione trasparente del PD, dice Marcucci

Andrea Marcucci del PD sulla mozione contro Ignazio Visco.

"Il PD ha il dovere di dire la sua opinione sulla gestione delle crisi bancarie degli ultimi anni" commenta in un comunicato Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico, in merito alla mozione contro il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.

"Da una parte c'è l'autonomia di chi deve rinnovare le cariche - prosegue inoltre l'esponente dem -, dall'altra l'esigenza del Parlamento di esprimere valutazioni, in assoluta trasparenza."

"Cosa che ha fatto il PD ed il segretario Renzi" segnala in ultimo.