voucher non sono il male assoluto: riflettere su forme di flessibilità, dice Mandelli (Fi)

"La sentenza della Consulta sul quesito relativo all'articolo 18 era prevedibile, vista la formulazione del testo. Ora il problema si sposta su altri campi, a cominciare dai voucher, strumento che negli ultimi mesi è letteralmente esploso. I numeri parlano chiaramente di abusi da prevenire con una profonda revisione" spiega in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



Il parlamentare azzurro precisa dunque: "Va ricordato che i voucher non sono il male assoluto: per alcuni settori della nostra economia sono anzi molto utili. Il problema è l'uso distorto che ne è stato fatto anche in seguito all'improvvido e ideologico smantellamento delle forme contrattuali previste dalla legge Biagi."



Riferisce in conclusione: "Una riflessione sull'opportunità di reintrodurre forme di flessibilità vantaggiose per lavoratori e aziende non sarebbe affatto peregrina e anzi dovrebbe svolgersi contestualmente al necessario intervento sui buoni lavoro."