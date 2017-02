UE conferma corto respiro politica economica italiana, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sulla situazione economica dell'Italia.

"La Commissione europea mette l'ennesimo timbro sul corto respiro della politica economica italiana degli ultimi tre anni. Il peggioramento di debito e deficit, infatti, - riporta in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli - conferma il tempo perso dietro a misure disinvolte di stampo puramente elettorale."



"L'Italia si ritrova senza una crescita stabile - specifica in ultimo il politico forzista -, con i conti in rosso e una disoccupazione ancora elevata. E mentre la ripresa si allontana, si avvicina una manovra correttiva che rischia di introdurre nuove tasse occulte a carico dei cittadini. Continuiamo ad aspettare il momento di un cambio di rotta, quando finalmente si capirà che bisogna ridurre la pressione fiscale e la burocrazia per rilanciare il Paese."