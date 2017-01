Terremoto e maltempo: governo sospenda adempimenti fiscali, dice Mandelli (Fi)

"Il governo ascolti l'appello del Consiglio Nazionale dei commercialisti affinché nelle zone flagellate dalla morsa terremoto-maltempo vengano sospesi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi previsti in questo periodo e perché sia sancita la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui le scadenze non vengano rispettate" informa in un comunicato Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"Non è immaginabile penalizzare i contribuenti e i professionisti che vivono situazioni di enorme disagio - espone infatti l'esponente forzista -, quando non drammatiche. Per questo chiediamo un intervento urgente che sani questo vulnus."