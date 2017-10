Split payment professionisti: dubbi anche dal servizio Bilancio del Parlamento

Andrea Mandelli di Forza Italia sullo split payment.

"I dubbi del servizio Bilancio di Camera e Senato sulla quantificazione dei benefici in termini di gettito IVA derivanti dall'estensione dello split payment si aggiungono alle critiche di principio, da noi più volte espresse, circa gli effetti negativi di questa misura" segnala in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"Lo split payment è una vera e propria tassa occulta destinata a drenare altra preziosa liquidità a imprese e professionisti - prosegue in ultimo -, senza peraltro considerare che i pagamenti ricevuti da questi ultimi sono già ampiamente tracciati. In questo momento di tutto c'è bisogno tranne che di nuove zavorre alla competitività."