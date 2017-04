Senza vero aumento prezzi case no a riforma catasto, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia, riflette sulla riforma del catasto.

"L'aumento dei prezzi delle case è l'ennesima conferma della sindrome da 'zero virgola' di cui soffre il nostro Paese: il quarto trimestre del 2016 ha fatto registrare un misero +0,1% a fronte di una voragine nel valore degli immobili che si è aperta dal 2012 in poi" illustra in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, contrario alla riforma del catasto da inserire in manovra.



"Uno shock fiscale sulla casa - chiarisce quindi il parlamentare azzurro -, bene per eccellenza degli italiani, è l'unica strada da percorrere per restituire ossigeno alle famiglie e rilanciare quel settore dell'edilizia che, con il suo indotto, è da sempre motore della nostra economia. Per questo nel nostro programma di governo non prevediamo alcuna tassa sulla prima casa, che per noi è sacra."