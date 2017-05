Professionisti: split payment abbatte vitalità del settore, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia ribadisce la contrarietà allo split payment esteso ai professionisti.

"L'Osservatorio nazionale sulle professioni della CNA fotografa l'importanza e la vitalità di un settore, quale quello dei professionisti italiani associativi, che continua a crescere anche durante la crisi, forte della propria competenza e di un 'know how' caratterizzato da alta qualità. Un settore che Forza Italia ha sempre sostenuto e verso il quale crediamo vada rivolta una crescente attenzione" dichiara in una nota il senatore azzurro Andrea Mandelli.



"Per questo ribadiamo la nostra contrarietà allo split payment, misura che non aiuterà a contrastare l'evasione ma drenerà preziosa liquidità ai professionisti. - ribadisce l'esponente forzista - Siamo convinti che ci si debba, piuttosto, concentrare su una seria semplificazione fiscale e burocratica, sul contrasto all'esercizio abusivo delle professioni e su un intervento per l'equo compenso che possa porre rimedio alle liberalizzazioni mal gestite fatte in passato dalla sinistra."