PIL: anche Confindustria certifica 3 anni di occasioni perdute, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sui dati del PIL commentanti da Confindustria.

"Confindustria certifica uno scenario zoppicante per la nostra crescita anche per i primi mesi del 2017. Gli italiani stanno pagando il prezzo della campagna elettorale permanente di Matteo Renzi e dei suoi bonus che hanno sistematicamente scalzato ogni ragionamento su misure strutturali realmente efficaci" dichiara in un comunicato Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"Il PIL non cammina e ci ritroviamo all'alba di una manovra di correzione dei conti che - aggiunge in ultimo il rappresentante azzurro -, presumibilmente, aggraverà la situazione. Tre anni di occasioni perdute, senza interventi seri sulla spesa e sulle tasse danno come risultato un'Italia immobile e troppo indietro rispetto agli altri Paesi europei."