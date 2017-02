PIL, Italia ultima in UE: preoccupa esultanza da zero virgola, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia riflette sulla bassa crescita dell'Italia in UE.

"Spiace e preoccupa dover assistere all'esultanza da 'zero virgola'. Mentre altri Paesi ricominciano a correre, l'Italia è una comparsa nello scenario della ripresa. Siamo lieti di qualsiasi segno più, che è il benvenuto, ma festeggiare è troppo" riporta in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"Il Jobs Act si è tradotto in un 'voucherificio', la spesa pubblica è alle stelle così come le tasse mentre ben poco è stato fatto per snellire la burocrazia. Tutto questo ci condanna ad aggrapparci ai decimali, mentre ciò di cui abbiamo bisogno sono prospettive reali per le famiglie, le imprese e soprattutto i più giovani, riducendo la pressione fiscale e la giungla di adempimenti burocratici" informa in ultimo il rappresentante azzurro.