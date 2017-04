No a split payment per professionisti: servono regole certe, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia avverte sul doppio effetto negativo dello split payment per i professionisti.

"Lo split payment per i professionisti ha un doppio effetto negativo: quello di drenare liquidità a un settore che in questi anni di crisi è andato avanti con difficoltà e coraggio, e quello di restituire l'immagine di un Paese privo di regole certe. Cambiare in corsa è un errore perché chi deve investire ha bisogno di poter programmare. Tutto questo peraltro senza che vi sia un reale effetto sul contrasto all'evasione" osserva in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"Ci attende l'ennesima manovra senza prospettiva, e non va dimenticato che è stata disattivata solo una parte delle clausole di salvaguardia. - avverte quindi il parlamentare - Insomma, l'impressione è che la manovra d'autunno sancirà il fallimento definitivo delle politiche dei governi della sinistra."