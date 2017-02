Migranti: ricollocamenti in UE diventino regola no opzione, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sui ricollocamenti dei migranti.

"Ci auguriamo che, finalmente, sulla questione migranti l'Europa riesca a cambiare passo. O si cambia, oppure l'impopolarità del progetto comunitario è destinata a crescere irrimediabilmente" osserva in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"L'inflessibilità che negli anni Bruxelles ha dimostrato sui conti non può avere come contraltare l'incapacità di imporre un basilare principio non di solidarietà ma di corresponsabilità sull'accoglienza dei migranti. - chiarisce - I ricollocamenti tra gli Stati membri non possono essere un'opzione affidata al buon cuore di ciascuno: devono diventare la regola. E ogni regola prevede delle sanzioni per chi non la applica."