Manovra correttiva: no tasse ma taglio spesa pubblica, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia riflette sulla manovra correttiva.

"Bisogna chiamare le cose con il loro nome: rispondere ai rilievi di Bruxelles con un intervento 'sul lato delle entrate' significa aumentare le tasse agli italiani. E questo non è pensabile" spiega in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, in merito alla manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro.



"Famiglie e imprese sono già strozzate da una pressione fiscale insopportabile - puntualizza in ultimo il parlamentare azzurro -, introdurre nuove imposte significherebbe inibire le nostre già flessibili possibilità di crescita. E contraddirebbe l'impegno preso a chiare lettere dall'esecutivo a non varare manovre recessive. Si intervenga piuttosto tagliando una volta per tutte la spesa pubblica improduttiva."