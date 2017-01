Legge elettorale: inizia il perenne countdown PD verso le elezioni, dice Mandelli (Fi)

"Il PD non può tenere il dibattito e, di conseguenza, l'azione politica ostaggio della legge elettorale. Le regole del gioco sono importanti e vanno scritte in maniera condivisa, ma per i dem sembra che non esista altro. Hanno già compiuto questo errore con la riforma costituzionale, paralizzando di fatto il Paese, e abbiamo visto quale è stata la risposta dei cittadini" sottolinea in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"I problemi dell'Italia non si esauriscono nel sistema di voto. - precisa - Dobbiamo fare i conti con una disoccupazione giovanile tornata ad impennarsi, con la crescita insufficiente, la pressione fiscale soffocante, l'immigrazione di massa, la ricostruzione post-sisma. Dal principale partito di governo è lecito aspettarsi un atteggiamento più concreto e responsabile, anziché un perenne countdown verso le elezioni scandito solo da proposte variabili sul sistema di voto".