Inps: a gennaio meno stabili e più 18,5% indennità disoccupazione

Andrea Mandelli di Forza Italia commenta i dati Inps sul lavoro.

"Dall'Inps arriva un altro ventaglio di dati negativi sul lavoro. A gennaio calano i contratti stabili e aumentano del 18,5% le domande per l'indennità di disoccupazione. Il risveglio dall'illusione renziana degli incentivi è stato brusco e, purtroppo, è ricaduto sulle spalle di tanti italiani" diffonde in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



Specifica in ultimo: "Continuiamo a chiederci quando verranno assunte quelle iniziative in grado di stimolare crescita, produttività e, dunque, occupazione strutturale. A cominciare dalla riduzione del carico fiscale e dalla semplificazione burocratica."