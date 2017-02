Impegni Sala su Ema si traducano in fatti, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli si Forza Italia sulla sede dell'Agenzia europea del farmaco.

"Sulla possibilità di portare Ema a Milano assistiamo a manifestazioni di buone intenzioni che questa volta ci auguriamo davvero possano tradursi in realtà" riferisce in un comunicato Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"A cominciare dall'individuzione di una sede appropriata, sulla quale il sindaco Giuseppe Sala rassicura senza offrire però indicazioni precise" prosegue l'esponente azzurro.



"Milano e l'Italia non possono perdere questa grande occasione - riporta in conclusione -, volano di sviluppo per il nostro comparto scientifico."