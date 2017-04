Fisco e debito pubblico: pesante eredità del governo Renzi, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia, sulla situazione economica in Italia.

"Il mondo della politica spesso non riesce ad intercettare i problemi del Paese reale, che è ancora in grande difficoltà. Negli anni del governo Renzi, in cui la politica economica è stata incentrata sui bonus e sugli incentivi di corto respiro, questa distanza è stata ancora più evidente" riporta in un comunicato Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



Il vicepresidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama o illustra infine: "Il costo del lavoro esagerato, la tassazione insostenibile sull'impresa, e la complessità della burocrazia sono altrettanti freni alla competitività del nostro tessuto imprenditoriale. Un contesto che peraltro favorisce l'alimentarsi del sommerso. A questo si aggiungono il debito pubblico lievitato negli ultimi anni e la necessità di disattivare le clausole di salvaguardia per 20 miliardi nel 2018. E' evidente che il quadro nel quale l'esecutivo si deve muovere è davvero complicato, ma è la conseguenza di tre anni di 'non governo'."