Equo compenso per riconoscere importanza professioni e qualità, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia prosegue la battaglia a favore dell'equo compenso.

"L'equo compenso per i professionisti è un obiettivo importante per rimediare alle 'lenzuolate' del 2006 e riconoscere l'importanza delle professioni e la qualità del loro lavoro. Per questo Forza Italia ha presentato pochi ma qualificati emendamenti al disegno di legge in discussione al Senato" dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



Il parlamentare forzista rivela infine: "Tra questi, ho proposto di introdurre alcuni indici in base ai quali valutare se il compenso è proporzionato, come i costi sostenuti dal professionista, la manodopera impiegata, la difficoltà e il pregio dell'opera prestata. Abbiamo inoltre cercato di definire meglio il campo di applicazione della legge, in modo da includere i rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, e abbiamo chiesto di armonizzare la disciplina della vessatorietà di clausole o patti che prevedono un compenso non equo al professionista con quanto previsto nel Codice Civile, aggiungendo la possibilità che la loro nullità venga rilevata anche d'ufficio dal Giudice. Ho presentato infine un ordine del giorno per far sì che vengano tutelate anche le professioni che non beneficiano di un ordine o di un collegio professionale."