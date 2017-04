Ema: cautela Gentiloni e Sala non diventi arrendevolezza, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia in merito alla nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco.

"Su EMA ci attendiamo massimo impegno e ci auguriamo che cautela espressa da Paolo Gentiloni e Giuseppe Sala non sia un 'mettere la mani avanti', osserva su Twitter il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, riguardo al trasferimento di sede a Milano dell'Agenzia europea del farmaco.



"Si tratta di un'occasione importante per il territorio lombardo e per tutto il Paese, un'opportunità per aumentare il nostro peso in Europa e un volano per la creazione di nuovi posti di lavoro. - ribadisce l'esponente azzurro - Ecco perché è indispensabile moltiplicare gli sforzi e procedere con pragmatismo e concretezza al fine di raggiungere un obiettivo possibile".



"Forza Italia rinnova la sua disponibilità a collaborare anche con il consigliere del Presidente del Consiglio per la candidatura di Milano a sede dell'Ema, Moavero Milanesi, affinché si possa centrare questo risultato", assicura infine.