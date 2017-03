Ema a Milano? Con sede al Pirellone possiamo vincere, assicura Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia, ribadisce che l'Ema in Italia "è un obiettivo raggiungibile".

"Dallo 'schiaffo inglese' l'Europa deve ripartire con una precisa consapevolezza: l'Unione ha senso se è sinonimo di crescita anziché di numeri. Per quanto riguarda l'Italia, dalla Brexit è necessario portare a casa un risultato: l'Ema è un obiettivo raggiungibile" ribadisce in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"L'Italia è una vera eccellenza nel settore farmaceutico e ospitare l'Agenzia europea del farmaco darebbe al Paese un peso specifico diverso in Europa nonché nuove opportunità occupazionali. - chiarisce il parlamentare forzista - La sede del Pirellone può aiutarci a vincere la competizione di altri Paesi".