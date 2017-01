Dopo 23 anni elettori credono ancora in rivoluzione di Berlusconi, dice Mandelli

"Ventitre anni fa, con la sua 'lucida follia', Silvio Berlusconi cominciò una vera rivoluzione politica: al bando il 'politichese', spazio a impegni puntuali, all'ascolto, alla tutela della libertà, a un vero patto di fiducia tra leader ed elettori" riporta in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"Quella rivoluzione ha portato i moderati italiani ad avere una casa politica, una voce e una rappresentanza. Oggi gli elettori si aspettano ancora molto da noi: chiedono un grande progetto di buongoverno che riporti finalmente l'Italia a ricoprire il ruolo che merita a livello internazionale e che consente alla nostra economia di tornare a crescere e ai nostri giovani di trovare finalmente un lavoro che li appaghi. Ci stiamo impegno per quel progetto, sempre forti di una leadership che è imprescindibile: quella del presidente Berlusconi" scrive in ultimo l'esponente azzurro.