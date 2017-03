Dl sicurezza, Sap: ok a telecamere su divise polizia. Mandelli: per più trasparenza

Andrea Mandelli di Forza Italia al termine della conferenza stampa del Sap, sul decreto sicurezza.

"Le proposte del Sap, tra cui quella delle telecamere sulla divisa, vanno accolte e promosse" afferma in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, al termine della conferenza stampa convocata dal sindacato autonomo di polizia durante la quale il egretario generale Tonelli ha pubblicizzato le proposte normative da inserire nel decreto sicurezza.



"Per troppo tempo, infatti, ha dilagato il 'partito del pregiudizio', con le sue teorie precostituite sulla violenza degli agenti e i vari tentativi di ridurre gli spazi di manovra per le forze dell'ordine", prosegue l'esponente azzurro.



"Se si vuol applicare un monitoraggio maggiore nelle attività di tutela della sicurezza, questo deve riguardare ciascun 'attore in campo', compresi i comportamenti non sempre 'impeccabili' di chi non indossa la divisa. - precisa infatti il parlamentare - Perché la trasparenza è un valore che riguarda tutti, e non una sola parte".