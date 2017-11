Dl fiscale: bene estensione Confidi a professionisti non degli Ordini, dice Mandelli

Andrea Mandelli di Forza Italia sul decreto fiscale.

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione da parte della Commissione bilancio di alcuni miei emendamenti al Dl Fisco. Tra questi, uno consentirà finalmente anche ai professionisti non organizzati in ordini o collegi di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari", sottolinea in una nota il senatore e responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, Andrea Mandelli.



"Inoltre, grazie all'assorbimento di un altro mio emendamento in una modifica del relatore, le Casse previdenziali verranno escluse dal divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo. - specifica - Le Casse previdenziali sono soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa i cui organi di governo sono eletti da parte degli iscritti, è perciò doveroso rispettarne l'autonomia e tutelare la democraticità e la rappresentatività degli iscritti".