Disoccupazione in calo? Ma se aumentano inattivi, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia commenta i dati sulla disoccupazione.

"A prescindere dalle esultanze 'strategiche' del PD congressuale, rimane la realtà di un trend del mercato del lavoro che non fa ben sperare: l'aumento degli inattivi e la contrazione dei contratti a tempo indeterminato, certificati dai dati Istat, sono lì a dimostrarlo" segnala in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, commentando gli ultimi dati sulla disoccupazione.



"Allo stesso modo - sottolinea quindi il sparlamentare -, non fa ben sperare l'analisi del centro studi Unimpresa, che prevede una stangata di tasse nel periodo 2017-2019, con la pressione fiscale ben attestata sopra il 42,2%. Una criticità che si avvia a diventare cronica, difficilmente superabile da un governo che, in continuità con il precedente, naviga a vista."