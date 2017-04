Def: split payment per professionisti è solo per fare cassa, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia, contro lo split payment per i professionisti inserito nel Def 2017.

"Il rischio di una pioggia fiscale in arrivo con la manovra, unita all'ennesima penalizzazione verso i professionisti, ai quali viene sottratta preziosa liquidità attraverso lo split payment, è una porta chiusa in faccia alla ripresa" sostiene in un comunicato Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"I professionisti italiani stanno affrontando con coraggio la crisi: non è possibile che lo Stato, anziché sostenerli, continui a trattarli come un bancomat. - chiarisce infatti l'esponente azzurro specifica- La lotta all'evasione in questo caso non c'entra nulla, semplicemente si vuole fare cassa sul tessuto produttivo invece di aggredire la spesa pubblica improduttiva. Ed è l'opposto di ciò che serve all'Italia."