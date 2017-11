Decreto fiscale: via provvigioni Agenzie, sub emendamento Forza Italia

Andrea Mandelli di Forza Italia sulla norma che introduce per le Agenzie fiscali il principio della provvigione sulle imposte incassate.

"L'emendamento del relatore al dl Fisco che introduce per le Agenzie fiscali il principio della provvigione sulle imposte incassate segue la vocazione allo Stato-esattore tanto cara alla sinistra. In pratica - riflette in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli -, quegli stessi enti che dovrebbero avere anche un ruolo di garanzia nei confronti dei contribuenti finiranno per avere tutto l'interesse a riscuotere nella misura maggiore possibile."



Riferisce infine: "Il contribuente non è un bancomat da cui spremere risorse. Per questo ho presentato un sub emendamento a un intervento fuori dal mondo che avrà l'effetto di rendere ancora più difficile la vita dei cittadini e a minare la loro fiducia nei confronti dello Stato."