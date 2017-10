Decreto fiscale: testo vuoto come legge di bilancio, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sul decreto fiscale.

"Il decreto fiscale del governo ci lascia molto perplessi: il timore è che anticipi una legge di bilancio altrettanto vuota e inutile" informa in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



Il parlamentare forzista evidenzia infine: "Questo dl contiene la parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e poco altro. E' perciò concreto il rischio che ancora una volta la politica economica del governo non porti alcun intervento serio per muovere le leve della competitività e per ridurre la spesa pubblica improduttiva e contenga invece altre misure punitive verso imprese e professionisti."