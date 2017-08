Ddl concorrenza penalizza lavoro autonomo, dice Mandelli (Forza Italia)

Andrea Mandelli di Forza Italia commenta il ddl concorrenza.

"Rispetto ai professionisti il governo continua ad avere un atteggiamento schizofrenico: alla legge sul lavoro autonomo, che ha introdotto qualche novità positiva, si sono affiancate infatti norme punitive come lo split payment, la stretta per le compensazioni dei crediti fiscali superiori ai 5000 euro, l'estromissione dalla misura 'Resto al Sud' nel dl Sud e, oggi, gli interventi del ddl concorrenza" spiega in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.

"Nel ddl mancano un approccio unitario nell'ingresso del capitale nelle realtà professionali e il rispetto per l'apporto dei professionisti nelle società di capitali. Quanto alle norme sul capitale nelle farmacie, le misure avranno come effetto la creazione di un oligopolio, vanificando il titolo stesso del provvedimento. - avverte - Ma altrettanto negative sono le previsioni per gli ingegneri, gli avvocati, i notai o gli odontoiatri. Su tutte queste norme si dovrà tornare perché su questa via non otterremo nulla di buono per un comparto così importante per la nostra ripresa".