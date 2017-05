Ddl concorrenza, nodi irrisolti: fiducia è occasione persa, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia contro la richiesta di fiducia al ddl concorrenza.

"L'ennesima fiducia sul ddl concorrenza è un'occasione persa. Avevamo chiesto di far tornare il testo in Commissione per garantire al Paese un prodotto legislativo migliore, magari attraverso una convergenza politica. Invece governo e maggioranza si apprestano a licenziare un testo con molti nodi irrisolti" denuncia in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"Questo ddl è stato fermo per mesi - ricorda quindi l'esponente azzurro -, a dimostrazione del fatto che non c'era alcuna urgenza di porre la fiducia".



"E sarebbe stato molto meglio riflettere su alcune norme, dal tema dei taxi a quello dell'energia, dagli interventi sulle professioni a quelli relativi alle farmacie. - evidenzia - Si è scelta ancora una volta la strada dello scontro muscolare e purtroppo a pagarne il prezzo è il nostro Paese".