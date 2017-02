Brexit: mozione trasversale per nuova sede EMA in Italia

"Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, l'EMA (Agenzia europea per i medicinali= dovrà trasferire la propria sede" rivela in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, a commento di una mozione trasversale sul tema.



"L'Italia ha tutte le carte in regola per ospitarla" prosegue l'esponente azzurro.



"Siamo infatti uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa e la Lombardia, in particolare, è la prima regione italiana nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici" continua.



"Ecco perché chiediamo all'esecutivo di adoperarsi attivamente per raggiungere un risultato importante: l'Ema rappresenta una grande opportunità culturale ed economica - riferisce in ultimo -, nonché uno stimolo per valorizzare il patrimonio scientifico del nostro Paese in campo sanitario."