Brexit: dopo parole Theresa May portare EMA in Italia, chiede Mandelli (Fi)

"Lo scorso giugno, in seguito alla Brexit e alla conseguente ricollocazione degli enti europei con sede a Londra, Forza Italia ha sollecitato l'allora governo Renzi, attraverso una risoluzione approvata dal Senato, ad impegnarsi per portare in Italia l'EMA, l'Agenzia europea del farmaco. - ricorda in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia - Ora che le parole del primo ministro britannico Theresa May hanno impresso un'accelerazione a questo percorso, bisogna stringere."



"Ribadiamo perciò all'esecutivo Gentiloni la richiesta di non perdere un'importante opportunità di sviluppo per il Paese. Il 'fattore tempo' impone di trovare al più presto una soluzione adeguata, presentandosi in sede comunitaria con un progetto valido e appetibile. Noi siamo pronti a confrontarci da subito per raggiungere l'obiettivo" illustra in conclusione.