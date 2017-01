Banche: sempre più urgente Commissione d'inchiesta, chiede Mandelli (Fi)

"Quando si rende necessario un intervento sulle banche non si può dimenticare che sono coinvolti gli interessi di tanti cittadini, dei loro risparmi e delle certezze sul loro futuro. Forza Italia ha una posizione responsabile, ma ci sono delle condizioni importanti, a cominciare dall'istituzione di una Commissione d'inchiesta" espone in una nota Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



Puntualizza in conclusione: "Se si utilizzano le risorse degli italiani per salvare le banche bisogna chiarire chi sia responsabile delle gravissime condizioni in cui versano alcuni istituti. E chi ha sbagliato deve pagare. Inoltre vanno condivisi con il Parlamento tutti i passi relativi all'erogazione delle risorse."