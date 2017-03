Amministratori condominio: serve pieno riconoscimento, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia presenta un odg sul tema degli amministratori di condominio.

"Gli amministratori di condominio ogni giorno devono confrontarsi con una giungla di leggi e adempimenti che si sono moltiplicati negli anni - illustra in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli -, insieme alle responsabilità civili e penali. La competenza necessaria a svolgere i compiti che competono loro rende urgente giungere ad un pieno riconoscimento di questa figura professionale."



Riferisce in ultimo: "Ho già presentato in Senato un Ordine del Giorno che ha impegnato il governo a garantire una concorrenza corretta nello svolgimento di questa professione e ad individuare i requisiti per svolgerla. E continua l'ascolto attento di Forza Italia alle problematiche che emergono dal confronto con le categorie."