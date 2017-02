Agenzia europea del farmaco da Londra a Milano è possibile, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sulla sede dell'Agenzia europea per i medicinali.

"Siamo pronti a collaborare per far sì che la candidatura di Milano ad ospitare l'EMA, così come altre realtà europee destinate a spostarsi da Londra, sia autorevole e vincente" riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.



"In attesa dell'annunciato dossier per l'Agenzia europea del farmaco - riporta infine il parlamentare forzista -, valuteremo con attenzione i passaggi che si intendono compiere per raggiungere un risultato strategico per tutto il Paese, anche ai fini della valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale. Il territorio lombardo, prima regione italiana nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, ha tutte le carte in regola per farcela."