Agenzia UE per medicinali a Milano è obiettivo possibile, dice Mandelli (Fi)

Andrea Mandelli di Forza Italia sul trasferimento della sede dell'EMA dopo la Brexit.

"La sfida per portare l'Ema (Agenzia europea per i medicinali, ndr) a Milano può essere vinta. Servono una sinergia tra attori economici e istituzionali e un impegno costante per raggiungere questo importante traguardo" comunica Andrea Mandelli, senatore di Forza Italia.



"La trasversalità delle sottoscrizioni, da parte di oltre cinquanta senatori, alla mia mozione sul tema dice che lavorare insieme si può e che c'è una volontà condivisa. L'Italia, e la Lombardia in particolare, hanno tutte le carte in regola per poter accogliere l'Ema, e ciò costituirebbe una indiscutibile opportunità culturale ed economica anche per valorizzare il patrimonio scientifico del nostro Paese nel settore sanitario" riferisce in ultimo il parlamentare azzurro.