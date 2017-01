AIDS, al Senato mozione per test, cure innovative e prevenzione: dice Mandelli (Fi)

"Come annunciato in occasione della giornata mondiale contro l'Aids - commenta in un comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli -, ho presentato in Senato una mozione con tre obiettivi: dare corso al piano nazionale AIDS allo scopo di facilitare l'acceso al test, garantire le cure, anche attraverso i farmaci innovativi, e favorire il mantenimento in terapia dei pazienti; finanziare interventi pluriennali relativi a prevenzione, informazione e ricerca; inserire la lotta all'Hiv/Aids e alle Mst nei programmi di studio per le nuove generazioni."



"La mozione, presentata anche alla Camera dalla deputata del PD Eleonora Cimbro, è stata sottoscritta da 63 parlamentari di diversi schieramenti politici. Ci auguriamo che da questo scaturiscano azioni concrete perché, come dimostrano i dati,negli ultimi anni, è aumentata la proporzione delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato ignorando la propria sieropositività mentre i contagi di origine sessuale sono aumentati dall'1,7% del 1985 al 43,2% del 2014 e rappresentano oggi l'85% del totale, a conferma che il livello di consapevolezza dei rischi di contagio e la conoscenza dei comportamenti per evitare l'infezione è drammaticamente bassa, in particolare tra i più giovani" precisa infine il parlamentare.